Чегемский район, Кабардино-Балкария, , 13:01 — REGNUM В городе Чегем Кабардино-Балкарской Республики отменен режим контртеррористической операции (КТО), во время которого были выявлены и уничтожены боевики. Об этом сообщили 18 сентября в оперативном штабе региона.

После завершения операции режим КТО отменили в среду в 12:00. В Национальном антитеррористическом комитете рассказали, что среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, режим КТО был введен в городе 18 сентября в 5 утра. В ходе операции спецслужбы обнаружили в одном из домов двух вооруженных боевиков. Им предложили сдаться, но те открыли огонь и были убиты. Личности боевиков установлены. В доме, где они находились, кроме оружия и боеприпасов обнаружили взрывное устройство.

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