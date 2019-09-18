Посёлок городского типа Савино, Ивановская область, , 12:54 — REGNUM Пожар на складе готовой продукции произошёл в ночь на 18 сентября в Савинском районе Ивановской области, на территории населённого пункта Покровское, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области.

Сообщение о пожаре поступило в 02:10, первые подразделения прибыли к месту возгорания в 02:25. Оперативно, в 02:55, пожар был локализован, в 03:45 — возгорание полностью ликвидировано.

«В результате пожара поврежден склад готовой продукции на площади 300 кв. м. Пострадавших нет», — уточнили в МЧС.

Как сообщало ранее, 17 сентября днём в Новороссийске загорелся склад со стройматериалами. Огонь охватил около тысячи квадратных метров. Обошлось без пострадавших.