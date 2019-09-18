Екатеринбург, , 12:53 — REGNUM В Екатеринбурге вынесен приговор гражданину, обвиняемому в серии разбойных нападений, убийстве пенсионерки, изнасиловании и убийстве ребенка в Каменске-Уральском. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Гражданин признан виновным в пяти разбойных нападениях, изнасиловании, двух убийствах и двух покушениях на убийство. Он приговорён к пожизненному лишению свободы. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.

Отметим, что сам подсудимый полностью признал свою вину.

По версии следствия, свои преступления гражданин совершил на территории Челябинской области, а впоследствии и на территории Свердловской области, где скрывался от правоохранительных органов. Однако и здесь он совершил преступление, вызвавшее широкий общественный резонанс.

Так, находясь в Каменске Уральском, он вошёл в доверие к мужчине, с которым распивал спиртное, после чего они отправились домой к потерпевшему. Там злоумышленник оглушил мужчину разводным ключом, и полагая, что убил его (мужчина выжил), изнасиловал девятилетнюю дочь потерпевшего. После этого он расправился с девочкой, дабы скрыть преступление.

Добавим, что в отношении обвиняемого была проведена психиатрическая экспертиза. Он признан вменяемым.