Рим, , 13:18 — REGNUM Известный конструктор, чемпион Италии, гонщик Фабио Буцци разбился 18 сентября на скоростном катере в Венецианской лагуне. Об этом сообщает агентство ВВС со ссылкой на организаторов гонки Assonautica.

Трагедия произошла при попытке 76-летнего Буцци установить новый рекорд скорости недалеко от финишной черты вблизи острова Лидо.

Вместе с Буцци погиб механик из Нидерландов, чье имя не сообщается, а также итальянец Лука Николини. Единственный выживший, Марио Инверницци, оказался выброшен за борт и получил травмы; сейчас он проходит лечение в больнице.

Известно, что катер Буцци двигался со скоростью около 80 узлов (148 км/ч), когда он налетел на мол, известный как Mose.

Напомним, в 1978 году Буцци установил мировой рекорд скорости для дизельных лодок, достигнув 191,58 км / ч.