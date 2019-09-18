Красноярск, , 12:45 — REGNUM В ГУ МВД России по Красноярскому краю 18 сентября ИА REGNUM прокомментировали информацию о раскрытии тяжкого преступления шестилетней давности. По данным ведомства, всё это время полицейские не прекращали работу:

«Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Емельяновский» раскрыли особо тяжкое преступление шестилетней давности. Однако полицейские не прекращали работу».

В 2013 году в Красноярском крае без вести пропал мужчина. В ведомстве установили, что он поссорился со своим 56-летним односельчанином. Последний нанёс ему смертельные телесные повреждения. Тело злоумышленник закопал в лесу.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ГСУ СКР по Красноярскому краю, после пропажи мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемый задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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