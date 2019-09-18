Якутск, , 12:45 — REGNUM Ситуация с российскими лесными пожарами, которые не будут тушить в силу экономической нецелесообразности, за последние сутки, 17 сентября, не улучшилась. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 18 сентября в России действовало девять лесных очагов общей площадью 25 739 га. Большая из часть (семь возгораний на территории в 25 458 га) наблюдают в Якутии. Это почти на четыре тысячи гектаров больше, чем сутками ранее.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 17 сентября, площадь горящего в Якутии леса, который решениями региональных комиссий по ЧС можно не тушить в силу труднодоступности и большой удаленности от населённых пунктов, составляла21 652 га.

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