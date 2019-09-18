Петропавловск-Камчатский, , 12:34 — REGNUM Судя по данным ФБУ «Авиалесоохрана», площадь горячих российских лесов за последние сутки, 17 сентября, сократилась сразу на несколько сотен тысяч гектаров. На утро 18 сентября в стране было зарегистрировано два лесных пожара, по которым проводились работы по активному тушению, а их площадь составила 11 га. Причём, почти все очаги находятся на Камчатке и только в Томской области действует один очаг площадью менее одного гектара.

Огонь в лесу skeeze

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 17 сентября в России действовало четыре лесных очага, они бушевали на площади 405 га.

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