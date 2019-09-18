Рязань, , 12:26 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов на своей странице в социальной сети попросил жителей не отвлекать оперативные службы от реальной работы. Поводом для обращения стала информация об обнаружении в Рязани автомобиля с тремя погибшими — звонок поступил 18 сентября в 6:28 на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы Рязанского района.

Как сообщил губернатор, в 7:30 он провёл экстренное совещание с силовиками и профильными зампредами. К счастью, информация оказалась ложью. Здоровье и адекватность человека, звонившего в спасательную службу, сейчас проверяют специалисты.

«Прошу всех: берегите себя и окружающих. У оперативных служб много реальной сложной работы. Тратить их время на такие вызовы недопустимо» — отметил Николай Любимов.