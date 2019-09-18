Давао, Филиппины, , 12:23 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья острова Минданао на юге Филиппин, Геологическая служба США.

Уточняется, что землетрясение было зафиксировано в 10:01 мск в 210 км к юго-востоку от города Давао, очаг подземных толчков залегал на глубине 23,1 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля землетрясение магнитудой 5,8 произошло на острове Минданао на юге Филиппин в 23:42 мск. Эпицентр располагался в пяти километрах к юго-востоку от муниципалитета Кантилан на юге провинции Суригао-дель-Сур, где проживают более 30 тыс. человек.

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