Себежский район, Псковская область, , 12:21 — REGNUM При обрушении моста в Псковской области тяжёлые травмы получил житель Себежского района 1977 года рождения, который в момент ЧП ехал по мосту на автомобиле «Нива». Как сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на данные регионального управления МВД, водитель столкнулся с разрушенной частью моста и получил многочисленные переломы челюсти, голеностопа, позвоночника.

В тяжёлом состоянии он был доставлен в Великолукскую городскую больницу.

По факту травмирования мужчины Опочецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводится доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР.

Напомним, административное расследование обстоятельств инцидента также начато органами полиции. Пролёт автомобильного моста в Себежском районе Псковской области обрушился около 17:00 17 сентября. Инцидент произошёл в населённом пункте Толкачёво. Мост построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии.

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