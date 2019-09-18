Барнаул, , 12:18 — REGNUM Полчища божьих коровок атаковали жителей Барнаула. Как сообщают «Вести-Алтай», в социальных сетях пользователи опубликовали фотографии с насекомыми, облепившими, например, стену здания на проспекте Комсомольском в столице Алтайского края.

Несмотря на то, что некоторые горожане стали жаловаться на укусы и неприятный запах божьих коровок, доцент кафедры зоологии Алтайского государственного университета Ирина Кудряшова утверждает: божьи коровки абсолютно безобидны. А то, что их стало больше, объясняется сокращением в лесах дуплистых с трещинами деревьев, в которых обычно прячутся на зимовку эти насекомые.

«Сейчас, по мере вырубок таких деревьев, у божьих коровок меньше возможностей зимовать в условиях леса», — отметила учёный.

Как уже сообщало ИА REGNUM, лето 2017 года жителям Алтайского края запомнилось не только тропическим климатом, но и обилием тропических насекомых, не весть как прижившихся в сибирском регионе. Так в Бийске обнаружили тигрового комара (aedes albopictus), который переносит энцефалит, гепатит, лихорадку Денге и вирус Зика. А в Рубцовске был замечен один из самых опасных ядовитых членистоногих — тропический паук Сак, его укус приводит к некрозу тканей.

В мае 2017 года в Алтайском крае наблюдалось нашествие тарантулов. Огромных пауков встречали в Барнауле, Заринском и Завьяловском районах, а также — на озере Большое Яровое.

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