Екатеринбург, , 12:26 — REGNUM В Екатеринбурге специалисты пожарной инспекции установили причины пожара в доме № 75 по улице Розы Люксембург, где располагается церковь православных старообрядцев. Как сообщили изданию Е1 в главном управлении МЧС по Свердловской области, причиной возгорания стал поджог.

Уточняется, что материалы проведённых исследований переданы в компетентные органы для дачи дальнейшей правовой оценки события.

Напомним, что пожар произошёл 18 июля. На площади 100 квадратных метров горели кровля и третий этаж здания.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября в посёлке Верхняя Сысерть произошёл пожар в деревянной церкви-часовне. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

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