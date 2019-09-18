Абакан, , 12:13 — REGNUM Установлена личность матери, оставившей мёртвого младенца около мусорных баков в Абакане (Хакасия). Об этом ИА REGNUM сообщили 18 сентября в Следственном комитете РФ.

27 августа дворник сообщил в следственные органы о том, что нашёл в полиэтиленовом пакете за мусорным баком тело новорождённого ребёнка. По данному факту было возбуждено уголовное дело (ст. 106 УК РФ — «Убийство матерью новорождённого ребёнка»).

В ходе следствия выяснилось, что матерью младенца оказалась 18-летняя жительница города Абакана. По её словам, 26 августа она самостоятельно родила ребёнка, который не подавал признаков жизни. Испугавшись ответственности за содеянное, абаканка завернула дочь в полотенце, поместила в пакет, вынесла на улицу и оставила около мусорных баков.

Расследование продолжается. В отношении абаканки избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Как сообщало ИА REGNUM, тело новорождённой девочки в полиэтиленовом пакете дворник нашёл за мусорным баком в районе дома по улице Пушкина.

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