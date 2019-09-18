Новосибирск, , 12:02 — REGNUM Проверка, которую назначили следователи после сообщения о падении матери с маленьким ребёнком в яму с кипятком в центре Новосибирска, проводится «по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ». Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Статья 238 УК РФ — «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Наказание по данной статье — штраф до трехсот тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до двух лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 сентября, женщина с коляской провалилась на тротуаре в яму с кипятком. Она и её двухлетний сын получили ожоги и были госпитализированы. Следователи назначили проверку.

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