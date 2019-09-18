Уфа, 18 сентября 2019, 12:00 — REGNUM Деятельность нарколаборатории в Челябинской области выявили и пресекли сотрудники уфимского линейного управления. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба МВД Башкирии.
В ходе следствия было установлено, что 41-летний житель города Аша Челябинской области изготавливал в своем гараже и распространял в Челябинской, Свердловской областях и в Башкирии синтетические наркотические средства.
А для того, чтобы приобретать необходимые для производства наркотиков ингредиенты, мужчина приобретал поддельные паспорта.
В ходе обыска у мужчины изъяли около 50 литров специальной жидкости, 10 кг порошкообразных веществ и почти 500 грамм готовых наркотиков.
Кроме этого, в гараже подозреваемого было обнаружено гладкоствольное двуствольное охотничье ружье с патронами.
По данным фактам следственным отделом Уфимского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело.
Сейчас подозреваемый находится под стражей.