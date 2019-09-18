Уфа, , 12:00 — REGNUM Деятельность нарколаборатории в Челябинской области выявили и пресекли сотрудники уфимского линейного управления. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

В ходе следствия было установлено, что 41-летний житель города Аша Челябинской области изготавливал в своем гараже и распространял в Челябинской, Свердловской областях и в Башкирии синтетические наркотические средства.

А для того, чтобы приобретать необходимые для производства наркотиков ингредиенты, мужчина приобретал поддельные паспорта.

В ходе обыска у мужчины изъяли около 50 литров специальной жидкости, 10 кг порошкообразных веществ и почти 500 грамм готовых наркотиков.

Кроме этого, в гараже подозреваемого было обнаружено гладкоствольное двуствольное охотничье ружье с патронами.

По данным фактам следственным отделом Уфимского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.