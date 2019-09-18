Новосибирск, , 11:52 — REGNUM В Новосибирске женщина с ребёнком получили ожоги, провалившись в яму с кипятком. Они шли по тротуару в Центральном районе города, когда асфальт под ними провалился.

Как пишут «Все новости Новосибирской области», женщина провалилась вместе с коляской, в которой находился двухлетний ребёнок.

«Мальчик полностью окунулся в горячую воду. Сейчас ребёнок находится в тяжёлом состоянии в реанимации ожогового центра», — уточняет СМИ.

Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по Новосибирской области, следователи уже назначили проверку по сообщению из СМИ.

По данным «Вестей Новосибирск», происшествие случилось накануне вечером, 17 сентября. Как рассказал муж пострадавшей, они всей семьёй шли по тротуару на улице Ядринцевской, когда асфальт провалился под ногами. Мать с ребёнком были госпитализированы в ожоговый центр.