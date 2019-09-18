Салехард, , 11:52 — REGNUM На Ямале перед судом предстанет владелец здания, в котором пятилетний ребёнок получил серьёзные травмы. Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ЯНАО.

По информации следствия, предприниматель построил в Салехарде торговый центр. Для минимизации затрат, он не установил ограждение оконного проёма на площадке между лестничными маршами между первым и вторым этажами здания.

Как полагает следствие, весной 2019 года он сдал здание под торговые площади в аренду с нарушениями требований, регламентирующих порядок предоставления безопасных услуг.

В итоге 10 июля 2019 года пятилетний мальчик, гулявший по торговому центру вместе с родителями, пробежав вниз по лестничному маршу, упал в неогражденный сквозной оконный проём, получив множественные телесные повреждения.

В ходе предварительного следствия обвиняемый лишь частично признал свою вину в произошедшем.

Владельца здания обвиняют по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).