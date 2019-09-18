Иркутск, , 11:45 — REGNUM Прокуратура Иркутской области намеревается через суд добиться увольнения главного государственного ветеринарного инспектора Иркутской области Бориса Балыбердина с формулировкой «в связи с утратой доверия». Из официального сообщения, опубликованного на сайте надзорного ведомства следует, что этот чиновник трудоустроил близких родственников (жену, сына и две дочери) в подведомственные ему учреждения — ОГБУ «Иркутская городская станция по борьбе с болезнями животных» и ОГБУ «Иркутская районная станция по борьбе с болезнями животных».

«В ходе проверки прокуратурой выявлены обстоятельства, свидетельствующие о неисполнении Борисом Балыбердиным требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на службе, связанного с работой близких родственников в вышеуказанных учреждениях», — пояснили в прокуратуре.

Обращение в суд понадобилось в связи тем, что вместо увольнения распоряжением губернатора Приангарья Сергея Левченко чиновник получил лишь строгий выговор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2019 года Кировский районный суд Иркутска удовлетворил иск областного прокурора о признании незаконным бездействия губернатора области Сергея Левченко, отказавшегося уволить регионального министра лесного комплекса Сергея Шеверду в связи с утратой доверия.

Прокуратура настояла на увольнении потому, что чиновник представил заведомо неполные и недостоверные сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Также Шеверда является основным фигурантом уголовного дела о массовой вырубке деревьев в заказнике «Туколонь».

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