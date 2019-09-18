Чебоксары, , 11:41 — REGNUM В Чебоксарах вынесли приговор в отношении 18-летнгео местного жителя по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений и повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Молодому человеку назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет и один месяц в колонии строгого режима, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Установлено, что в ночь с 15 на 16 декабря прошлого года обвиняемый избил 55-летнего мужчину, который вел бродяжнический образ жизни и ночевал в жилом доме на первом этаже. Утром бездомного в бессознательном состоянии обнаружила одна из жительниц дома, его госпитализировали. Однако в связи с полученными телесными повреждениями 24 апреля пострадавший скончался, не приходя в сознание.

Причастность осужденного доказана результатами медицинской, биологической и дактилоскопической судебных экспертиз, показаниями свидетелей и другими материалами дела.

Ранее молодой человек уже был судим, а избил бездомного он во время испытательного срока по предыдущему приговору.

В техникум, где он обучался, и правоохранительные органы было внесено представление о необходимости повысить эффективность работы по предупреждению повторной преступности.

Как сообщало ИА REGNUM, суд Санкт-Петербурга в декабре 2018 года вынес приговор трем подросткам, которые в 2017 году убили двух бездомных. Одного из подростков приговорили к трем годам заключения в колонии общего режима. Двое других получили по семь лет и три года в воспитательной колонии. Школьники нанесли травмы, несовместимые с жизнью, мужчине и женщине на заброшенном стадионе в Петербурге.