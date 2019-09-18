Днепропетровск, Украина, , 11:36 — REGNUM В Днепропетровской области Украины два военных городка вторую неделю остаются без воды, сообщает 18 сентября ТСН.

По данным издания, воду в военных городках Гвардейское и Черкасское, в которых проживают порядка 9 тыс. человек, отключили 5 сентября из-за прорыва водопроводной трубы.

В местном водоканале попросили власти области выделить деньги на капитальный ремонт старого водопровода. В случае, если трубу не отремонтируют, то отопительный сезон в этих городках окажется под угрозой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине город Энергодар Запорожской области отключили от снабжения горячей водой из-за долгов жителей за услуги водоотвода и водоснабжения.

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