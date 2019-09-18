Элиста, , 11:35 — REGNUM Уголовное дело в отношении директора автономного учреждения Республики Калмыкия «Центр развития предпринимательства», обвиняемого в многомиллионных хищениях, передано в Элистинский городской суд, сообщила 18 сентября пресс-служба прокуратуры Калмыкии. Дело расследовалось по двум эпизодам растрат — то есть хищений чужого имущества с использованием своего служебного положения, в особо крупном и крупном размерах.

Как полагает следствие, обвиняемый в 2013—2014 годах без предварительного согласования с Наблюдательным советом предоставил двум коммерческим организациям (руководителем в них был отец обвиняемого) и индивидуальному предпринимателю (своей супруге) поручительства от имени АУ РК «Центр развития предпринимательства» перед банками на общую сумму свыше 19 млн руб. На основании этих поручительств организации и предприниматель взяли кредиты, которые в итоге пришлось гасить за счет средств «Центра развития предпринимательства» — было выплачено около 13 млн рублей. При этом директор, считает следствие, не принял никаких мер, чтобы взыскать эту сумму с должников — фирм, возглавляемых его отцом, и супруги.

Кроме того, согласно материалам дела, мужчина от имени «Центра развития предпринимательства» заключил договор купли-продажи нежилого помещения со своей супругой, 8 млн рублей было перечислено на ее счёт. При этом договор купли-продажи не был зарегистрирован, право собственности на помещение также не было оформлено.

«В результате чего похитил денежные средства Центра в пользу своей супруги на указанную сумму», — уточнили в прокуратуре.

Кроме того, по версии следствия, в 2016 году мужчина совершил хищение 300 рублей с корпоративной банковской карты, выпущенной на его имя.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Элистинский городской суд РК для рассмотрения по существу. Нежилое помещение, которое является предметом спора, арестовано.