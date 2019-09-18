Акимовка, , 11:34 — REGNUM В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Убийство произошло в центре села Акимовка, возле сельсовета. К чиновнику подошёл неизвестный, что-то ему сказал, сделал несколько выстрелов из автомата Калашникова, произвёл контрольный выстрел и скрылся во дворах. Свидетелями убийства стали десятки человек.

Чиновник отвечал за решение вопросов в гуманитарной сфере. По данным полиции, преступник скрылся на машине марки Daewoo. Сожжённый автомобиль был найден недалеко от места преступления.

В области введён план «Сирена», убийцу ищут.

Напомним, ранее в Киеве неизвестный избил заместителя главы киевской городской государственной администрации. Потерпевший находится в реанимации.

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