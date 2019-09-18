Екатеринбург, , 11:35 — REGNUM В Екатеринбурге двум местным жителям предъявлено обвинение в групповом изнасиловании (п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ) и совершении насильственных действий сексуального характера (п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ) в отношении 20-летней девушки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Ранее они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изнасиловании. На данный момент оба гражданина дали признательные показания.

Нападение на девушку произошло в Екатеринбурге на улице Фурманова поздним вечером 15 августа 2019 года во дворе одного из домов. По версии следствия, обвиняемые подкараулили жертву у подъезда (девушка возвращалась с работы), после чего, зажав ей рот, уволокли в кусты, где и надругались над потерпевшей. Однако девушка сумела позвать на помощь, и в тот момент, когда из подъезда вышел мужчина, злоумышленники скрылись с места преступления.

По факту нападения на девушку возбуждено уголовное дело. А 13 сентября сотрудники полиции вышли на след подозреваемых и задержали двух мужчин 30 и 36 лет. Оба они находятся под стражей.