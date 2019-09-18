Чебоксары, , 11:27 — REGNUM В отношении 29-летнего жителя города Чебоксары возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ («Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

По версии следствия, в феврале текущего года мужчина опубликовал на одном из интернет-сайтов фотографию своей знакомой интимного характера, сделал он это из личной неприязни, разрешения на публикацию девушка не давала. Причем получил он эту фотографию в личной переписки в социальных сетях.

Уточняется, что за данное преступление может быть назначено наказание в виде штрафа в 200 тыс. рублей, либо обязательных работ до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, либо принудительных работ на срок до двух лет. Также может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии убит 23-летний житель села Сагопши. Его тело нашли 18 марта в овраге на окраине села, недалеко от автомобильной дороги Сагопши — Гейрбек-Юрт. Спустя месяц по подозрению в убийстве задержана 46-летняя местная жительница. СМИ сообщали о том, что женщину якобы побудило к убийству желание наказать парня за распространение порочащих сведений о ее родственнице. У жертвы оказались интимные фотографии девушки, которыми тот ее шантажировал.