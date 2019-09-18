Багдад, , 11:18 — REGNUM Вооруженные силы Ирака уничтожили в провинции Дияла по меньшей мере пять укрытий боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 18 сентября сообщает Kurdistan.ru.

Спецоперация проходила в округе Аль-Нада на востоке провинции, ей предшествовала разведывательная операция, данные которой и позволили осуществить задуманное.

Напомним, 16 сентября в этой же провинции вооруженным силам Ирака удалось уничтожить четыре укрытия боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).