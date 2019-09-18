Москва, 18 сентября 2019, 11:15 — REGNUM В одной из частных гостиниц во Внуково в Москве произошло возгорание, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Возгорание произошло по адресу: ул. 1-я Рейсовая, 16. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Более 30 человек эвакуировали из здания. По предварительным данным, никто не пострадал. Указано, что огонь загорелся в подвале здания.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что один человек погиб в результате пожара в Останкинском районе Москвы.
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