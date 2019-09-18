Леса Алтайского края может погубить массовое распространение агрессивного североамериканского инвазивного вида (экзота) — клена ясенелистного (Acer negundo L.). Такое опасение высказали эксперты Совета по правам человека (СПЧ). Из доклада СПЧ, опубликованного по итогам выездного заседания в Алтайском крае, следует: не смотря на то, что быстрое распространение этого вида деревьев по территории ленточных боров является одной из важнейших угроз природным ценностям алтайских ленточных боров, никакой борьбы с массовым распространением указанного вида клена не ведется.

Барнаул, , 11:07 — REGNUM «Более того, действующее законодательство и ставки платы за единицу объема и площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, не делает различий между рубкой этого вида клена и местных видов, имеющих большую природную и хозяйственную ценность», — сказано в докладе СПЧ.

Общественники также делают вывод, что фактически законодательство в Алтайском крае защищает этот вид клена, являющийся вредным организмом, так же, как ценные породы деревьев.

«Проблема на самом деле очень серьёзная: лет через 50 до 30% площадей сосновых боров могут стать кленовыми лесами. А дальше — только больше», — считает алтайский эколог Алексей Эбель.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что проблема с разрастанием клёна в алтайских лесах грозит катастрофой, в апреле 2019 года заявила доцент кафедры ботаники Алтайского госуниверситета, кандидат биологических наук Наталья Сперанская. По её словам, это «разрастание» уже принимает масштабы катастрофы. Вместо пойменных и хвойных лесов скоро будут одни клёны.

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