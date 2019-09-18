Киев, , 11:04 — REGNUM Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак оказался в больнице после нападения неизвестного, сообщило 18 сентября издание «Украинская правда».

«Я в реанимации, извините, трудно говорить», — рассказал он журналистам.

В пресс-службе киевской полиции заявили, что нападение произошло на улице Урицкого (переименована в улицу Митрополита Липковского). В данный момент полиция устанавливает детали случившегося.

Напомним, Владимир Слончак является заместителем главы КГГА по вопросам самоуправления.

Напомним, ранее в Черниговской области бывший участник войны в Донбассе напал на односельчан.

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