Самара, , 11:12 — REGNUM 38 килограммов санкционного сыра изъято из продажи в Самаре. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба приволжского таможенного управления.

Сотрудники Самарской таможни изъяли из торгового оборота у двух предпринимателей на Губернском рынке Самары 38,4 кг санкционных сыров из стран Европы.

Кроме этого, были выявлены сыры, которые продавались без маркировки и ветеринарно-сопроводительных документов. В результате проверки, данная продукция была изъята.