Хабаровск, , 10:48 — REGNUM В Хабаровском крае выпал первый сентябрьский снег. Западный циклон принёс холод из Якутии. Синоптики не исключают, что небольшой снежок может пойти и в столице региона, но он будет очень незначительным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Снегопад пока замечен в горах на севере края. Настоящая зимняя метель сейчас наблюдается в Тугуро-Чумиканском районе — туда уже пришла зима. В Вяземском районе идёт дождь со снегом. В районах края уже отмечаются и первые заморозки. Это особенно тревожит жителей подтопленных районов — в зоне подтопления 93 населённых пункта, более 2 тыс. многоквартирных домов. Если ударит мороз — вода превратится в лед.

Как сообщало ИА REGNUM, паводковая обстановка остаётся напряжённой в Комсомольске-на-Амуре, там ситуацию ухудшают грунтовые воды. Гребень паводка смещается в сторону Николаевска-на-Амуре. Там тревогу властей и гидрологов вызывает возможность нагонной волны с моря и Амурского лимана — она может поднять уровень Амура у города сразу на 20−30 см.