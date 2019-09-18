Барнаул, , 10:39 — REGNUM Совет по правам человека (СПЧ) по итогам выездного заседания в Алтайском крае обнародовал на своём сайте ряд рекомендаций по актуальным проблемам. Большая часть этого доклада касается лесных проблем региона. передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, общественники отметили крайне малую площадь участков, на которых лесопользование ограничено в достаточной мере, чтобы сохранить биологическое разнообразие ленточных боров.

«Несмотря на особую природную и социальную ценность ленточных боров, они практически целиком, вместе с региональными особо охраняемыми природными территориями (ООПТ), переданы в аренду для заготовки древесины. Из 10 ленточно-боровых заказников в Алтайском крае на сегодняшний день рубки леса ограничены только в двух, остальные заказники используются для заготовки древесины практически таким же образом, как и окружающие территории, не имеющие статуса ООПТ», — сказано в отчёте СПЧ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ленточных борах на территории Алтайского края расположено 10 региональных государственных природных заказников и пять памятников природы, а также четыре ключевых орнитологических территории международного значения.

О том, что почти во всех алтайских природных заказниках, призванных сохранять и приумножать природное богатство, ведётся заготовка древесины, противоречащая целям создания этих заказников, было сказано в заключении доктора географических наук, главного научного сотрудника Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук (ИВЭП СО РАН), члена ППК РГО Дмитрия Черных.

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