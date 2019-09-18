Рига, , 10:38 — REGNUM Симптому острой кишечной инфекции выявлены ещё у нескольких воспитанников детских садов Сигулды, а общее количество отравившихся уже достигло 32 человек, из которых 28 дети, сообщает латвийский портал Mixnews.

Из-за роста жертв массового отравления в детских садах Сигулды премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш попросил ответственные органы провести полную проверку питания во всех образовательных заведениях страны. Об этом он рассказал в эфире передачи «900 секунд» на телеканале LNT.

Он отметил, что данные «на бумаге» о системе питания значительно разнятся с реальной ситуацией, которую специалисты увидели после начала проверок питания в детских садах Сигулды, что вызывает вопрос — это халатность в одном конкретном районе страны, или общая тенденция.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из отравившихся на прошлой неделе детей пять были помещены в больницы, состояние троих квалифицировалось, как тяжёлое. После начало проверок питания в детских садах обнаружено, что в некоторые пища поставлялась нелегально.

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