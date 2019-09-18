Самара, , 10:51 — REGNUM Трое жителей Самарской области, обвиняемые в похищении человека, предстанут перед судом. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ.

По версии следствия, 21 ноября 2018 года обвиняемые похитили у подъезда дома, расположенного в Тольятти, мужчину 1979 года рождения и отвезли его сначала с Чапаевск, где его удерживали в квартире, а потом в Самару для принуждения к попрошайничеству.

24 ноября 2018 года потерпевший был освобожден сотрудниками полиции.

По данному факту в отношении двух местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, в, з» ч.2 ст. 126 УК РФ и одного обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 127 УК РФ возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.