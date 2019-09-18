Рязань, , 10:37 — REGNUM Тело мужчины обнаружено на одном из рекламных щитов, расположенных вдоль автодороги возле села Поляны недалеко от Рязани, 18 сентября. Региональный следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели человека, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, мужчина занимался монтажом рекламного плаката на щите и задел высоковольтные провода. От полученных травм он скончался на месте. следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, уточнили в Следкоме.