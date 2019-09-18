Гатчина, Ленинградская область, , 10:30 — REGNUM Трагический случай отравлления бытовым газом произошел вечером 17 сентября в квартире жилого дома в городе Гатчина Ленинградской области. На месте погибла 32-летняя женщина, с признаками отравления из квартиры были госпитализированы трое детей в возрасте 4, 12 и 15 лет.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Ленобласти, при осмотре установленного на кухне водонагревателя обнаружено, что в его конструкцию неизвестным лицом были внесены изменения, в результате чего могло происходить выделение угарного газа.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в Левашинском районе Дагестана четверо человек отравились угарным газом. Пострадали жители села Карлапко. Все они, в том числе двое детей в возрасте 14 и семи лет, были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.