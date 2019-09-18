Киров, , 10:23 — REGNUM По факту сбыта незарегистрированных лекарственных средств в Кирове возбуждено уголовное дело п. «а» ч.2 ст.238.1 УК РФ («Производство, сбыт или ввоз на территорию Российской Федерациинезарегистрированных лекарственных средств группой лиц по предварительному сговору»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Кировской области.

Отмечается, что 12 сентября партия незарегистрированных препаратов, представленных как косметологические средства, была продана оперативным сотрудникам в одном из офисов в Кирове более чем за 117 тыс. рублей, что является крупным размером.

Следствие полагает, что препараты распространялись преступной группой в косметологические салоны города. Причем сотрудничающие с группой представители салонов отказываются давать показания по делу.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Мордовии возбуждено уголовно дело по п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ («Сбыт на территории Российской Федерации незарегистрированных лекарственных средств, совершенный в крупном размере»).

По версии следствия, в Саранске в течение полугода — с декабря по май — сотрудники косметологического салона из корыстных побуждений продавали незарегистрированные лекарственные препараты, используемые в косметических целях. Предварительно установлено, что средства использовались в салоне, а также сбывались по заниженной стоимости.