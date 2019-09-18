Самара, , 10:22 — REGNUM Уголовное дело по факту хищения средств дольщиков многоквартирного жилого дома возбуждено в Самарской области. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе следствия было установлено, что ООО «Инвектор», получив в 2015 году разрешение на строительство многоквартирного дома, заключил 37 договоров долевого участия на сумму более 30 млн рублей.

Трехэтажный жилой дом, общей площадью 3900 кв. м, компания должна была построить в поселке городского типа Волжский по ул. Жилгородок, уч. 21А.

Свои обязательства по договору застройщик не выполнил. Построив здание наполовину, он приостановил строительные работы.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что свыше 1,2 млн. рублей из привлечённых застройщиком денежных средств похищено.

По данному факту прокуратура инициировала решение вопроса об уголовном преследовании злоумышленников.

В результате по данному факту следственным управлением УМВД России по г. Самаре было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).