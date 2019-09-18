Луганск, , 10:18 — REGNUM За минувшие сутки зафиксирован один обстрел территории ЛНР украинскими силовиками, сообщили 18 сентября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Боевики ВСУ открыли огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия в районе населённого пункта Донецкий. Информации о пострадавших пока не поступало.

В пресс-службе Народной милиции добавили, что разведка ЛНР обнаружила боевые машины пехоты ВСУ в районе населённых пунктов Золотое, Боброво и Станица Луганская.

Как заявил представитель Народной милиции ЛНР, ранее разведка обнаружила технику 46-й бригады ВСУ в районе посёлков Войтово, Передельское и Золотое.

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