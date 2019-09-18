Якутск, , 10:18 — REGNUM ЧП случилось в Якутске с мальчиком пяти лет, который упал с балкона третьего этажа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации полиции, малыш недолгое время находился в квартире без родителей, самостоятельно вышел на балкон, открыл окно и выпал с третьего этажа. Ребёнок находится в реанимации с травмами различной степени тяжести.

Полиция устанавливает обстоятельства происшедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве мальчик трёх лет выпал из окна на 11-м этаже и остался жив.