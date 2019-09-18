Соледар, ДНР, 18 сентября 2019, 10:04 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 14 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 82 единицы боеприпасов, сообщили 18 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На донецком и мариупольском направлении ВСУ выпустили в общей сложности 12 мин калибра 120 мм, 12 мин калибра 82 мм, использовали вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрелов жертв среди мирных жителей, а также повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, ранее с позиций ВСУ в районе населённого пункта Богдановка сбежали два вооружённых боевика.
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