Соледар, ДНР, , 10:04 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 14 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 82 единицы боеприпасов, сообщили 18 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком и мариупольском направлении ВСУ выпустили в общей сложности 12 мин калибра 120 мм, 12 мин калибра 82 мм, использовали вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Васильевка, Белая Каменка, Александровка, Крутая Балка, Докучаевск, Саханка, Коминтерново, Ленинское», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов жертв среди мирных жителей, а также повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, ранее с позиций ВСУ в районе населённого пункта Богдановка сбежали два вооружённых боевика.

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