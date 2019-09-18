Двое алтайских подростков подозреваются в том, что они забили до смерти мужчин, которых заподозрили в краже запчастей. Подробности уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Умышленное убийство двух лиц»), сообщает сегодня, 18 сентября, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.
с. Солонешное, 18 сентября 2019, 09:59 — REGNUM Трагедия произошла 16 сентября 2019 года райцентре Солонешное Алтайского края. Причастных к убийству двух местных жителей, обнаруженных в частном доме с признаками насильственной смерти, удалось установить при помощи современной криминалистической техники. Ими оказались двое учащихся профессионального лицея.
В ходе разбирательств следователи выяснили, что в вечернее время юноши решили разобраться со взрослыми, которых заподозрили в краже запасных частей. Завязалась ссора, в ходе которой подростки жестоко избили мужчин, причинив множественные травмы, в том числе перелом шейного отдела позвоночника.
В настоящее время решается вопрос о заключении нападавших под стражу.