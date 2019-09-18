Двое алтайских подростков подозреваются в том, что они забили до смерти мужчин, которых заподозрили в краже запчастей. Подробности уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Умышленное убийство двух лиц»), сообщает сегодня, 18 сентября, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

с. Солонешное, , 09:59 — REGNUM Трагедия произошла 16 сентября 2019 года райцентре Солонешное Алтайского края. Причастных к убийству двух местных жителей, обнаруженных в частном доме с признаками насильственной смерти, удалось установить при помощи современной криминалистической техники. Ими оказались двое учащихся профессионального лицея.

В ходе разбирательств следователи выяснили, что в вечернее время юноши решили разобраться со взрослыми, которых заподозрили в краже запасных частей. Завязалась ссора, в ходе которой подростки жестоко избили мужчин, причинив множественные травмы, в том числе перелом шейного отдела позвоночника.

В настоящее время решается вопрос о заключении нападавших под стражу.