Иерусалим, , 10:08 — REGNUM Правоохранительные органы Израиля открыли огонь по палестинской женщине на контрольно-пропускном пункте (КПП) в Каландии, об этом 18 сентября сообщает Al Arabia.

Представитель местной полиции Микки Розенфельд заявил, что нападавшая выхватила холодное оружие и начала приближаться к силовикам, не реагируя на призывы.

В результате инцидента женщина получила пулю в ногу. В настоящее время ей оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, акции протеста, беспорядки, а также нападения регулярно происходят на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан. Местное население недовольно действиями Израиля на своих землях.

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