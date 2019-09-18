Хабаровск, , 10:00 — REGNUM Паводок оставил без кормовой базы обитателей Болоньского заповедника в Хабаровском крае. Птицы, способные улететь, животные, способные на длинные переходы, ушли от паводка в другие места. Но переходы доступны не всем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Гибель от голода грозит лисам, енотовидным собакам, мелким млекопитающим. Их убежища, кормовые ресурсы — всё затоплено. Вода с территории заповедника уходит очень медленно, а вот-вот ударят заморозки. Учёные встревожены тем, как и где будут зимовать животные.

После наводнения 2013 года Болоньский заповедник восстанавливался несколько лет. Некоторые деревья до сих пор остаются в депрессивном состоянии, полностью Больньский ещё не восстановлен, несмотря на то, что прошло уже 6 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, варварские рубки леса уничтожают «чудо Хабаровского края» — озеро Амут. Вода в озере заболочена, заилена. Общественность и экологи ждут реакции природоохранной прокуратуры.