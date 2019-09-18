Краснодар, 18 сентября 2019, 09:50 — REGNUM Останки нескольких десятков человек обнаружены в Новой Адыгее под Краснодаром, при проведении земляных работ в районе ТЦ «Мега» 16 сентября.
Как пишут «Кубанские новости» со ссылкой на одного из мужчин, обнаруживших останки, землю в Новую Адыгею привезли из Краснодара, предположительно, из района улиц Бабушкина и Котовского, с места вырытого под строительство многоэтажки котлована.
17 сентября на месте работали сотрудники полиции, сейчас идёт разбирательство. Официальных заявлений правоохранительные органы пока не делали.