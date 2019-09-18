Краснодар, , 09:50 — REGNUM Останки нескольких десятков человек обнаружены в Новой Адыгее под Краснодаром, при проведении земляных работ в районе ТЦ «Мега» 16 сентября.

Как пишут «Кубанские новости» со ссылкой на одного из мужчин, обнаруживших останки, землю в Новую Адыгею привезли из Краснодара, предположительно, из района улиц Бабушкина и Котовского, с места вырытого под строительство многоэтажки котлована.

«Обнаруженные в земле останки могут иметь отношение ко временам Великой Отечественной войны, об это косвенно свидетельствуют найденные тут же сапоги тех лет, истлевшая одежда — но по ней трудно предположить, о каких именно годах идет речь. По нашим приблизительным подсчетам, здесь могут находиться останки 25−30 людей. Но разбираться в этом, конечно, должны специалисты», — сообщил собеседник.

17 сентября на месте работали сотрудники полиции, сейчас идёт разбирательство. Официальных заявлений правоохранительные органы пока не делали.