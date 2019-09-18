Серов, Свердловская область, , 09:45 — REGNUM В Свердловской области вынесен приговор в отношении жительницы Серова, обвиняемой в истязаниях 17-летней дочери (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

42-летняя гражданка признана виновной и приговорена к трём годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

По версии следствия, женщина наказывала ремнём свою старшую дочь за незначительные проступки, в частности, за нерасторопную уборку кухни в квартире или за порванный во время прогулки с младшим братом ботинок.

Отметим, что подсудимая признала свою вину, раскаялась и в ходе следствия представила «орудие преступления» — кожаный ремень.