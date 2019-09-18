ш. Халиско, , 11:09 — REGNUM Генеральный прокурор Халиско (штат Мексики) Херардо Солис сообщил на пресс-конференции 17 сентября о страшной находке — 29-и телах, упакованных более, чем в сотню пластиковых пакетов. Об этом 18 сентября передает агентство Reuters.

По его словам, массовое захоронение было обнаружено в начале сентября в штате Халиско, где орудуют несколько самых смертоносных наркокартелей Мексики.

Солис сообщил, что после извлечения останков следователи в муниципалитете Сапопан (штат Халиско) насчитали «13 полных и 16 неполных тел».

Напомним, количество криминальных убийств в Мексике растет, в прошлом году было зарегистрировано более 29 тыс. убийств.