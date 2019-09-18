Рязань, , 09:41 — REGNUM В Рязани директора крупного предприятия по производству пластилина подозревают в невыплате зарплаты. Правоохранительные органы провели обыски у руководства компании. Уголовное дело возбудили после обращения одного из работников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Как полагает следствие, директор ООО «Гамма» с мая 2017 года по март 2018 года не выплачивал работникам предприятия заработную плату в полном размере. По предварительным данным, сумма долга составляет более двух миллионов рублей.

Следователи провели обыски у директора предприятия, а также у лиц, которые могут хранить дома финансово-хозяйственные документы компании и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.