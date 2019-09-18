Багдад, , 09:41 — REGNUM ВВС Турции нанесли удар по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке, в результате чего двое повстанцев были «нейтрализованы», об этом 18 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

ВВС Турции Иван Шилов © ИА REGNUM

Авиаудар был нанесен в регионе Зап в рамках спецоперации «Коготь», целью которой является устранение влияния курдских повстанцев на иракской территории. В ходе удара также были уничтожены укрытия повстанцев, склады с оружием.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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