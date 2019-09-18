Абакан, , 09:34 — REGNUM Спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России 17 сентября эвакуировали с острова на реке Абакан 54-летнего мужчину, у которого во время плавания по протоке сдулась лодка. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 сентября в ГУ МЧС по Хакасии.

Мужчина доплыл до ближайшего берега на острове. С собой у него был сотовый телефон, поэтому он успел вызвать помощь. На поиски спасатели потратили более часа, так как мужчина не смог чётко описать место своего нахождения, а аккумулятор у телефона сел. В конце концов, спасатели обнаружили его на одном из островов и эвакуировали.

По словам абаканца, бывшую в употреблении лодку он купил несколько дней назад и сразу же решил её проверить.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Башкирии спасатели нашли пропавшего рыбака. Мужчина рассказал, что его на лодке унесло течением вниз по реке, добраться до дома самостоятельно он не смог.

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