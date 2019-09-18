Уфа, , 10:33 — REGNUM Мужчина предстанет перед судом в Башкирии по обвинению в присвоении денег граждан, имеющих отрицательную кредитную историю. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следователей, юридическое лицо, директором которого является обвиняемый, в 2018 году заключило три договора с жителями республики, которые имеют отрицательную кредитную историю.

По условиям договора компания, в счет обеспечительного платежа, обязалась найти деньги на покупку недвижимости для клиентов и сопроводить сделку купли-продажи. Кроме этого, фирма должна была приобрести жилье и передать его в собственность клиентов.

По словам следователей, данные договоренности организация не выполнила, а полученные деньги в сумме порядка 800 тыс рублей растратила на другие цели.

По данным фактам возбуждено уголовное дело. В ходе следствия, обвиняемый признал свою вину частично.

Следователи направили уголовное дело в Кумертауский межрайонный суд для рассмотрения по существу.